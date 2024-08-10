Российские силы в районе Часового Яра стали меньше применять военную технику, сосредотачиваясь в основном на пехотных операциях. Атаки осуществляются малыми группами и, как заметил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, большие штурмы пока что отсутствуют.

В то же время, российские войска продолжают постоянные обстрелы и пытаются повредить логистические пути Украины с помощью FPV-дронов, особенно ночью. Электронная борьба помогает украинским войскам справляться с этими угрозами, особенно при передвижении техники и личного состава.

"Украинская сторона имела и имеет достаточно средств, включая FPV-дроны, чтобы эффективно уничтожать российскую технику на подходах. В результате российские силы стали использовать технику гораздо реже в этом направлении, особенно на передовой. Основные силы и ресурсы России сосредоточены на Покровском направлении, что также объясняет уменьшение активности в районе Часового Яра" - рассказывает эксперт.

По мнению Жданова, Россия активно готовится к новым атакам, накапливая баллистические и крылатые ракеты.

"Длительный перерыв в использовании этих ракет свидетельствует о подготовке к возможным ударам в любой момент, возможно, даже в середине августа. Особенно высокая вероятность обстрелов ближе ко Дню Независимости Украины, так как россияне часто приурочивают свои атаки к символическим датам" - рассказывает эксперт.

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