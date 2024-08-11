Украина планирует захватить в плен как можно больше россиян, чтобы потом использовать их для обмена на своих военнопленных.

Вторжением в Курскую область Украина может преследовать еще одну цель – захватить в плен как можно больше россиян, чтобы потом использовать их для обмена на своих военнопленных.

Об этом пишет Bild, отмечая, что украинское руководство все еще прямо не прокомментировало продвижение ВСУ на российской территории.

Однако в своём вечернем видеообращении 9 августа президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил солдат, взявших российских военных в плен, заявив, что это чрезвычайно важно и за прошедшие трое суток особенно результативно, - отмечает издание.

"Если обменный фонд будет пополнен, можно будет освободить ещё больше украинских пленных. С начала наступления в Курской области появилось несколько видеозаписей, на которых запечатлены группы российских солдат, сдавшихся в плен, среди которых, в частности, пограничники", - отмечает Bild.

Источник: Bild.

Напомним, в Курской области продолжаются бои относительно которых украинское командование продолжает хранить молчание.

В свою очередь, военные аналитики сообщают, что один из населенных пунктов удалось занять без боя.

Тем временем британские аналитики предполагают, что наступление в Курской области РФ преследует три ключевых цели Украины. Издание The Telegraph отмечает, что одна из них – отвлечение россиян от наступления в Донецкой области.

Вторая цель – содействие внутреннему раздору в России. Третья цель - способствовать переговорам по обмену территориями. Мол, занимая российскую территорию, использовать это «как средство воздействия на Москву».

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