События в Курской области свидетельствуют о том, что РФ не извлекла уроки по "молниеносному захвату Ростова" вагнеровцами во время "мятежа" в июне 2023 года.

В Курской области продолжаются бои относительно которых украинское командование продолжает хранить молчание.

В свою очередь, военные аналитики сообщают, что один из населенных пунктов удалось занять без боя.

«Силы Обороны нанесли удар возле Свердликово и Олешни. Первую деревню удалось занять в результате боя, а второе без боя или с минимальными усилиями. На КПП "Суджа" окружено около двух взводов врага. Горналь также был окружен», - сообщают аналитики Deep State , добавив, что россияне «с испуга спрятались в местном монастыре».

Тем временем британские аналитики предполагают, что наступление в Курской области РФ преследует три ключевых цели Украины. Издание The Telegraph отмечает, что одна из них – отвлечение россиян от наступления в Донецкой области.

Вторая цель – содействие внутреннему раздору в России. Третья цель, отмечают в издании, способствовать переговорам по обмену территориями. Мол, занимая российскую территорию, использовать это «как средство воздействия на Москву».

Впрочем, подчеркивают аналитики, непонятно, сможет ли Украина удержать села в Курской области.

Издание The Telegraph также отмечает, что наступление в Курской области свидетельствует, что РФ не извлекла уроки по "молниеносному захвату Ростова" вагнеровцами во время "мятежа" в июне 2023 года.

Добавим, прорыв в Курской области прокомментировали в Пентагоне. Спикер Пентагона Сабрин Сингх заявила, что Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя и США не считают это эскалацией.

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