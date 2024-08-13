В военной операции на территории России участвуют подразделения по меньшей мере четырех украинских механизированных и воздушно-десантных бригад.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал журналистам, что эту операцию планировали давно.

Ее целью является отвлечение оккупационных войск с фронта и перехват инициативы на поле боя.

Кроме того, это должно перенести войну на территорию России и разоблачить неспособность РФ защитить собственную границу.

По словам экс-министра, украинские бойцы доказывают свою способность применять новую тактику общевойсковых операций, которой их научили западные военные инструкторы.

Он отметил, что долго российские территории удерживать не собираются.

"Нам не нужна российская земля. Мы хотим, чтобы они потерпели поражение на нашей", - подчеркнул он.

Военный аналитик польской группы Rochan Consulting Конрад Музыка считает, что Украина сможет улучшить свои позиции, если заставит Россию отвлечь силы с Донбасса. А присутствие войск в Курской области может обеспечить ей лучшую переговорную позицию в будущем.

"Если же украинские войска будут вытеснены с российской территории без каких-либо ощутимых результатов и с большими потерями, и если россияне продолжат продвигаться к Покровску, тогда украинское высшее военное руководство будет рассматриваться как проигравшее в огромной авантюре. Здесь нет никакой золотой середины. Операция дерзкая", - считает он.

Источник: Financial Times.

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