Украина может создать санитарные зоны или укрепрайоны на территории Курской области, чтобы препятствовать продвижению врага и обеспечить подготовку для контрударов.

Недавно украинские силы перерезали автомобильные пути и остановили работу железной дороги в Суджанском районе, которая использовалась для логистики российской Северной группы войск в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Как рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, теперь России придется строить новые маршруты для обхода этих территорий.

Украина рассматривает возможность использования территории Курской области для достижения стратегических целей в долгосрочной перспективе. Хотя территориальные завоевания России не являются целью, удары по стратегическим объектам врага, которые могут быть использованы для агрессии против Украины, важны.

«Украина может создать санитарные зоны или укрепрайоны на территории Курской области, чтобы препятствовать продвижению врага и обеспечить подготовку для контрударов. Контроль над такими территориями может быть использован для будущих переговоров с Россией, в частности, по восстановлению суверенитета Украины на захваченных территориях» - делится эксперт.

Он заметил, сегодняшняя стратегия базируется на международном праве, что позволяет наносить удары по врагу на его территории, если это объекты, которые могут быть использованы для агрессии. Важно также создание предпосылок для международной поддержки Украины, в частности со стороны стран Европы, НАТО, Китая и других государств, поддерживающих принципы суверенитета.

"Россия будет мобилизовать новые силы и направлять их на фронт, но такого мощного потока, как раньше, у нее уже нет. Даже если они будут использовать необученные подразделения, собранные по всей стране, они не смогут эффективно действовать на фронте. Силы обороны Украины, напротив, имеют более подготовленные подразделения" - ранее заметил эксперт.

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