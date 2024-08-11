Главная задача – готовить операции, которые принесут конкретный результат и ускорить этот условный «экватор» войны, приближая финал через эффективные и мощные действия.

Обозреватель Александр Коваленко отметил, что до конца года не следует надеяться на контрнаступления, и мы, вероятно, будем в обороне, теряя территории. Задержка западного оружия также внесла свой вклад в данную ситуацию.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в свою очередь заметил,остается вопрос, что может изменить ситуацию. Есть мнение, что если продолжать действовать пассивно, Россия будет навязывать свои правила игры, что может привести к дальнейшим потерям.

"Однако в противоположность этому, возможно, следует применять новую стратегию, которую враг не ожидает. Эта стратегия должна быть тщательно подготовлена, системна и ориентирована на те сектора, где мы можем достичь преимущества, в частности, из-за отвлекающих ударов и дезориентации врага", - рассказал эксперт.

Вооруженные силы готовят резервы этой стратегии, включая мощную высокотехнологичную технику, такую ​​как F-16, хаймарсы и ракетно-минометные системы, заметил Маломуж. Особую роль играют дроны, которые должны действовать на всех фронтах, а также дальнобойная артиллерия и спецподразделения. Это может изменить ситуацию, если действовать решительно и уверенно.

Ранее эксперт рассказал, Россия теряет резервы в нескольких районах. В направлениях Покровское и Торецкое российские оккупанты прилагают все усилия для продвижения. Хотя у противника есть определенные успехи, ВСУ выявляют слабые места и наносят мощные удары.

Например, возле Волчанска украинские войска уничтожили целые подразделения противника, именно поэтому, после серьезных ударов, оккупанты отступают с некоторых участков.

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