Политические и военные лидеры Украины до сих пор оставались на удивление сдержанными в отношении вторжения, говоря очень мало публично и предоставляя мало подробностей.

Наиболее очевидным намерением Украины, вероятно, является ослабление военного давления на юге и востоке страны, где Россия медленно, но уверенно продвигалась в последние месяцы.

Атакуя через слабо защищенную границу и захватывая российскую территорию, украинские командиры полагают, что они могут заставить Кремль отвести войска с передовой линии войны в Украине, чтобы перебросить их для защиты самой России.

Наступление также создает возможности для Украины вернуть себе военную инициативу после года дорогостоящих и деморализующих оборонительных операций.

Наступление на Курской дуге может в конечном итоге стать частью подготовки Украины к будущему мирному процессу, поскольку Киев стремится занять как можно большую территорию России, чтобы использовать ее в качестве разменной монеты в любых переговорах с Кремлем.

Теперь украинцы будут надеяться, что характерно слабый ответ Путина на наступление на Курской дуге убедит западных лидеров запоздало отказаться от своей провальной политики управления эскалацией и признать, что самый быстрый способ закончить войну — вооружить Украину для победы.

Есть некоторые признаки того, что отношение западных союзников Украины, наконец, может измениться.

Запад потратил более двух лет на то, чтобы медленно оказывать военную помощь Украине из-за страха спровоцировать Путина. И все же раз за разом Украина доказывала, что всякий раз, когда российский диктатор сталкивается с перспективой поражения, он гораздо более склонен отступить, чем пойти на эскалацию.

Источник: atlanticcouncil.

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