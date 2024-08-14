В настоящее время существует информация о том, что российские войска перетаскиваются с разных фронтов, включая Харьковское направление.

ВСУ успешно уничтожили колонну российской армии. Одной из причин такого точного удара стало то, что российские силы вышли в эфир, чтобы продемонстрировать свои действия по освобождению территорий.



Как рассказал Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке, военный историк, тоталитарный характер государства остаётся неизменным, даже когда оно сталкивается с трудностями на фронте. Это обстоятельство делает действия российских сил менее эффективными.

"В настоящее время существует информация о том, что российские войска перетаскиваются с разных фронтов, включая Харьковское направление, где некоторые подразделения даже были переброшены в Волчанск. Военные отмечают уменьшение количества авиации, но это пока несущественно. На карте видно, что российские войска всё ещё продвигаются в Донецкой области, особенно в направлении Покровска, где ситуация остаётся сложной" - рассказывает эксперт.

Чтобы облегчить новое положение на фронте, российские войска, находящиеся в Курской области, должны будут продвинуться дальше. Важно понимать, что на местах может быть недостаток точной информации о боевых действиях, и режим цензуры может искажать реальную ситуацию, добавил Тамар.

Некоторые российские военные утверждают, что перебрасывают дивизию воздушно-десантных войск, но на самом деле таких резервов у них нет. Боеспособность российских войск оказалась низкой, и многие части не были должным образом обучены современным военным действиям.

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