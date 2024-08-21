Системы ПВО сейчас развернуты по всей стране, в частности, пополнены новыми элементами, что позволяет противостоять массированным атакам.

Говоря о возможном масштабном ударе России в День Независимости, следует отметить, что последние события в Курске вызвали беспокойство. Некоторые СМИ начали публиковать информацию о вероятной подготовке большой атаки с использованием дронов "Шахед" и ракет, направленную на Киев и центры принятия решений, сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

Несмотря на то, что такая информация может являться частью информационной войны, остается вопрос о реальных возможностях врага.

"Важно понимать, что враг действует нестандартно. К примеру, ожидаемые удары во время новогодних праздников стали реальностью, но не всегда в предполагаемые дни. С этой точки зрения возможные атаки могут быть как до, так и после Дня Независимости и готовность должна быть постоянной" - заметил эксперт.

Системы ПВО сейчас развернуты по всей стране, в частности, пополнены новыми элементами, что позволяет противостоять массированным атакам. Основные центры принятия решений, крупные города и другие важные секторы защищены современными системами противовоздушной обороны.

Хотя некоторые прорывы возможны, готовность остается на высоком уровне, добавил Маломуж. Вооруженные силы Украины и системы защиты готовятся к возможным угрозам, и гражданам следует быть готовы реагировать на любые тревоги, даже если они звучат часто.

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