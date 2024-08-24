В условиях, когда Россия может "сажать" украинские дроны, нужны иные технологические решения.

Украина должна сосредоточиться на создании дронов высокого уровня точности, а также дронов баллистического типа, которые способны нести до полутонны взрывчатки, сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире "Киев 24".

"За полгода Украина должна разработать и произвести значительное количество таких дронов, а также привлечь поставки от американских, британских и европейских партнёров", - рассказал эксперт.

Помимо этого, Маломуж указал на необходимость закупки дронов на международных рынках, за исключением Китая, так как Россия также сотрудничает с Пекином в этом вопросе, и у неё есть возможности для подавления украинских беспилотников с помощью своих средств радиоэлектронной борьбы.

Он подчеркнул, что в условиях, когда Россия может "сажать" украинские дроны, необходимы иные технологические решения.

"Среди них - использование дронов-невидимок и новых систем наведения. При скоординированном усилии всех производственных, технологических, финансовых и международных ресурсов Украина сможет создать армию дронов, способную наносить удары по ключевым центрам принятия решений противника", - поделился эксперт.

Однако, по словам генерала, такие удары будут эффективны лишь в контексте стратегических наступательных операций.

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