Проблема возможного окружения Покровска стала более актуальной после того, как Россия начала перебрасывать технику и подразделения ПВО с Восточного направления на Курщину. Как рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, при этом Россия пока не снимает с Восточного направления свои ударные подразделения, а перебрасывает тыловые и резервные части.

"Эти резервы, которые Россия могла бы использовать в боях под Покровском, теперь направляются в Курскую область. Это подтверждает, что Силы обороны Украины успешно выполняют вторую задачу операции на Курщине – вынуждают оккупантов готовиться к масштабной военной операции там, что ослабляет их позиции на Востоке", - делится эксперт.

По мнению военного эксперта, этот шаг России имеет серьезные последствия для ситуации на Восточном фронте, где техника, способная выполнять боевые задачи, теперь отправляется на защиту Курщины.

В то же время, российские войска совершили оперативный прорыв и приблизились к Покровску в Донецкой области. Несмотря на это, Свитан считает, что россияне не смогут окружить Покровск из-за недостатка резервов, которые уже направлены на Курск.

"Россияне упрутся в город, но не смогут его окружить. Основная угроза для Покровска заключается в возможных ударах артиллерии и авиационных бомб. Это может привести к утрате города как населенного пункта, хотя он останется важным рубежом обороны", - заключил эксперт.

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