Создание группировки войск Курск, Белгород и Брянск свидетельствует о серьёзности их планов, но это уже делалось ранее.

Под контролем украинских сил уже 93 населенных пункта, и остается чуть больше двух километров для создания котла в районе Курска. Как рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, следует отметить, что этот котел расположен не под самим Курском, а в районе Теткино, Рыльска, Суджи, вблизи границы с Украиной.

«Оперативный котел уже создан, образуя треугольник, одной из сторон которого является река Сейм. Через реку разрушены все три основных моста. Российские войска пытаются провести понтонные переправы, но украинские силы их уничтожают. Оккупанты предположительно отступят в случае угрозы окружения» - рассказал эксперт.

Наши войска двигаются по двум направлениям, и когда ситуация станет критической, россияне могут попытаться переплыть реку, хотя это будет сложно. Свитан заметил, российский генерал Лапин, критикуемый за ошибки, оставив приграничные районы Курской области уязвимыми, может стать объектом обвинений.

«Сейчас пытаются скрыть проблему из информационного поля и перебросить войска для решения задачи по восстановлению территориальной целостности России. Путин обозначил дедлайн до 1 октября для решения этой проблемы. Но пока нет достаточных средств для её решения, и возможно, он отложит её или начнёт решать заново, как новую проблему» - рассказывает эксперт.

Создание группировки войск Курск, Белгород и Брянск свидетельствует о серьёзности их планов, но это уже делалось ранее. Это снова показано для информационного эффекта, хотя теперь это рассматривают как военную операцию, что означает возможное переброску войск, что соответствует одной из наших задач — растянуть линию фронта и вынудить россиян перебросить силы с востока.

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