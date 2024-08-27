Стиль работы нашего главнокомандующего раздражает россиян, поскольку заставляет метаться с одного края на другой, растягивая их внимание, усилия, финансовые ресурсы и системы контроля. Потом, возможно, будет нанесен удар в месте, о котором никто не догадывается. Такой вариант развития событий вполне возможен, предположил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Ближайшие пару недель это станет очевидно. Это тактика "тысячи порезов" или других стратегических ударов на разных направлениях. Для выполнения наших текущих задач необходимо расширить географию боевых действий. Одно издание говорит, что мы зашли в "глухой угол", но из него можно выйти и создать новые "глухие углы" для россиян» - поделился эксперт.

Именно этим сейчас и занимаются. Один из таких углов – Курская операция. Для россиян это будет плохо, что бы они ни делали. Если они ничего не предпримут – плохо, так как мы начнем расширяться. Если они перебросят войска с восточного фронта – плохо, так как плотность их войск уменьшится.

Создание таких "глухих углов" для россиян продолжается. Можно быть оптимистом в этом вопросе. Мы справились с проблемами, которые у нас были весной, связанными с Байденом, Бернсом, Салливаном, и американскими политическими играми, сообщил Свитан.

Однако вмешательство британцев сыграло ключевую роль в решении этих проблем. Британская корона приняла серьезное участие, за что им большое спасибо. Великобритания продолжает активно помогать нам в разных аспектах.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.