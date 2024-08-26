По Украине сегодня, 26 августа, оккупанты наносят массированный удар, власти призывают не игнорировать тревогу.

Врагом были произведены пусковые маневры бомбардировщиков в районе Каспийского моря, также мониторинговые ресурсы сообщали о пусках "Калибров" из Черного моря.

Общее количество "Шахедов" в воздухе, по информации мониторонговых телеграм-каналов, достигало 100 штук.

Также сообщалось о пролете "Кинжалов" в направлении Киева.

Известно, что врагом был нанесен удар по промышленному объекту в Полтавской области, – глава ОВА Пронин. Пять человек пострадали.

В Кропивницком, Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Днепре, Хмельницком, Запорожье, Черниговской области, Киеве, Луцке, Тернопольщине, Ивано-Франковской области были слышны взрывы.

Киевляне пережидали ракетную атаку в метро. В Киеве в некоторых районах пропало электричество, – местные паблики. Также сообщается о перебоях с водой.

Мэр Киева Кличко подтвердил перебои с электроэнергией в некоторых районах столицы, это связано с проблемами в энергосистеме по всей стране.

В Луцке повреждён многоквартирный дом вследствие удара, – сообщил мэр Игорь Полищук. Детали уточняются, сообщается, что в результате атаки погиб человек.

В некоторых районах Одессы также пропало электричество, также в городе приостановлена работа электротранспорта из-за проблем в электросети, – местные паблики.

О возможных проблемах с водоснабжением предупредил мэр Львова Садовой.

Во Львове, Житомире и Хмельницком также перебои с электричеством.

В Николаевской области были введены аварийные отключения электроэнергии, – "Облэнерго".

Обесточен ряд объектов "Укрзализныци", – сообщение компании, в работу введены запасные тепловозы.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.