Украина недавно успешно опробовала новую ракету-дрон собственного производства под названием «Паляниця». Это важный шаг в укреплении обороноспособности страны, поскольку оружие имеет потенциал значительно повлиять на ход войны. Об этом высказался генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Ракета «Паляница» является типичным примером новейших технологий в военной отрасли, объединяющей возможности дальнобойных ударов с высокой точностью. Ее дальность и мощность позволяют поражать важные объекты противника, в том числе аэродромы и пусковые установки, на больших расстояниях.



Експерти наголошують, щоапарат має реактивний двигун. звичайний гвинтовий дрон, наприклад той же "Шахед" летить зі швидкістю 100-200 км/год, то реактивний апарат може летіти щонайменше 400-500 км/год, або навіть 800-900 км/год. Це значно ускладнює збиття такого дрона зенітними гарматами та кулеметами. Фактично, ворогу доведеться покладатися на дорогі зенітні ракети і загалом доволі дефіцитні зенітно-ракетні комплекси.





«Несмотря на положительное влияние этого оружия, важно отметить, что такие разработки должны появиться еще до начала войны. Это позволило бы Украине иметь более подготовленную оборону на начальных этапах конфликта. Однако даже сейчас появление таких ракет является значительным шагом вперед» - заметил эксперт.

Успешное применение Паляницы свидетельствует о значительном техническом прогрессе Украины, а также о способности страны создавать современное оружие, способное противостоять российским ракетным угрозам, подметил Маломуж. Это открывает новые перспективы развития украинской оборонной промышленности и усиливает позиции страны на международной арене.

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