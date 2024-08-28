Военный эксперт Роман Свитан, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор, разъяснил, кого именно перебрасывают российские войска в Курскую область.

Дело в том, что российские войска перебросили несколько подразделений с Волчанского направления в Курскую область, но не планируют отводить силы с Покровского направления. Если ранее Курская операция преследовала цель отвлечь силы с Востока, то сейчас Кремль отказывается от этой стратегии.

По словам Свитана, российские силы сформировали ударную группу из пяти крупных подразделений. В эту группу вошли две морские бригады, из которых перебросили отдельные подразделения, но не в полном составе. Кроме того, на этом направлении присутствует подразделение 11-й десантно-штурмовой дивизии и два полка.

«Общая численность этих сил может достигать до 10 тысяч военнослужащих, включая представителей частных военных компаний и подразделение "Ахмат". Эти войска пытаются организовать оборону, однако пока без значительных успехов. Серьезного ответа на действия наших войск в Курской области Россия пока не предприняла, поскольку у нее недостаточно ресурсов» - добавил эксперт.

По словам Свитана, чтобы остановить и оттеснить украинские силы, российской армии потребуется от 30 до 50 тысяч человек.

Ранее эксперт поделился, оперативный котел уже создан, образуя треугольник, одной из сторон которого является река Сейм. Через реку разрушены все три основных моста. Российские войска пытаются провести понтонные переправы, но украинские силы их уничтожают. Оккупанты предположительно отступят в случае угрозы окружения.

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