В ходе недавней атаки украинские силы ПВО успешно нейтрализовали значительное количество вражеских воздушных целей, однако есть и попадания.

Утром 26 августа Россия провела самую масштабную атаку по Украине, выпустив 236 воздушных средств поражения, из которых украинская ПВО смогла сбить 201 цель. По словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, россияне могут подготовить новую массированную атаку в ближайшие несколько дней.

"Для организации подобного удара агрессору потребуется до недели, может чуть меньше. В целом сама подготовка к следующей атаке может пройти достаточно быстро, и нет исключений, что будет предпринято несколько новых ударов, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры" - добавил Свитан.

В ходе недавней атаки украинские силы ПВО успешно нейтрализовали большее количество вражеских воздушных целей, включая ракеты и беспилотные летательные аппараты. В операцию были задействованы все доступные средства противовоздушной обороны, включая радиотехнические войска, зенитно-ракетные комплексы, авиацию и мобильные группы.

Ранее Свитан заявил, рф будет пытаться добраться до энергетических установок, и нам нужно их защищать, используя разные уровни защиты.

"Основной уровень заключается в создании сети генерации, которая будет распределена и не зависеть от основных поставок. До сих пор этим не занимались. Украинское общество может попасть в ловушку, ожидая быстрого окончания войны. Ведение боевых действий должно осуществляться военными, это оптимальный вариант" - сообщил эксперт.

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