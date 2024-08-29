Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт, объяснил после очередной атаки, как российские дроны "Шахед" летали кругами над Украиной, часто меняя траектории, маршруты и высоту полета.



По его словам, именно это затрудняло работу мобильных групп с крупнокалиберными пулеметами, которые не всегда могли достичь целей.

"Одной из особенностей этой атаки было то, что дроны были рассредоточены по разным регионам Украины, что затруднило их перехват. Кроме того, атака сопровождалась ракетным обстрелом, что вынуждало комплексы ПВО переключаться на уничтожение ракет, поскольку баллистические и крылатые ракеты представляют большую угрозу", - сообщил эксперт.

Украина активно ищет решения для усиления своей противовоздушной обороны. Мусиенко отметил, что важную роль в сбивании "Шахедов" играют армейские вертолеты, которые постоянно патрулируют воздушное пространство Украины. Кроме того, самолеты также используются для перехвата беспилотников, что особенно эффективно над Одесской областью и другими регионами.

"В то же время враг продолжает изучать действия украинских мобильных групп и пытается определить их местоположение. Однако характерной чертой последних атак стало уменьшение использования ракет "Искандер"", - подметил Мусиенко и предположил, что данный фает может свидетельствовать о более частом их перехвате украинскими средствами ПВО.

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