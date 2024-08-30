Хотя россияне и подойдут к Покровску, взять его с ходу им не удастся, и бои будут затягиваться, вероятно, до весны.

Российская армия совершила оперативный прорыв на Донбассе, продвинувшись на глубину около 50 километров. Однако основные трудности для россиян возникают на флангах, и теперь они пытаются их расширить.



Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, что может быть для нас самым опасным, даже больше, чем продвижение оккупантов на Покровском направлении.

"На данный момент наиболее серьёзная угроза для Украины исходит от движения противника не к Покровску, а на юг, в направлении трассы Покровск – Карловка – Донецк. Это создаёт значительную проблему для Карловского гарнизона, так как враг стремится полностью перекрыть его снабжение" - делится эксперт.

До Покровска оккупантам остаётся идти около двух недель. По мнению аналитика, хотя россияне и подойдут к Покровску, взять его с ходу им не удастся, и бои будут затягиваться, вероятно, до весны. Свитан отметил, что Покровск и Мирноград фактически могут быть разрушены.

Однако у Украины всё ещё есть возможность ликвидировать этот оперативный прорыв на уровне высот Карловского водохранилища и западнее его, делится Свитан. Эта возможность будет сохраняться, пока россияне движутся к Покровску.

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