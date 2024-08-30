ВСУ может принять нестандартные решения, которые затронут не только Курскую область.

Россия перебросила около 30 тысяч солдат на Курское направление, однако это открывает новые возможности для Сил обороны Украины. Об этом заявил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

"Хотя наступление ВСУ в Курской области замедлилось, оно не завершено и имеет потенциал для дальнейшего расширения. Буферная зона, созданная украинскими силами, играет ключевую роль в удержании позиций. Такой маневр рф ослабляет ее оккупационные войска, находящиеся на территории Украины, брошенных сил ими на Курск не хватит" - делится эксперт.

Украина сможет воспользоваться ситуацией, чтобы, например, вытеснить российские войска из Харьковской области, предположил Мусиенко.

Шаг за шагом украинские силы могут улучшить своё тактическое положение, и командование ВСУ может принять интересные и нестандартные решения, которые затронут не только Курскую область.

Ранее Мусиенко объяснил после очередной атаки, как российские дроны "Шахед" летали кругами над Украиной, часто меняя траектории, маршруты и высоту полета.

"Одной из особенностей этой атаки было то, что дроны были рассредоточены по разным регионам Украины, что затруднило их перехват. Кроме того, атака сопровождалась ракетным обстрелом, что вынуждало комплексы ПВО переключаться на уничтожение ракет, поскольку баллистические и крылатые ракеты представляют большую угрозу", - сообщил эксперт.

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