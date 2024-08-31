Российская армия изменила тактику, сконцентрировала необходимые силы и средства, и есть вероятность, что атака может повториться в ближайшее время.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов поделился, что российские войска изменили свою тактику воздушного нападения, стремясь создать ситуацию, в которой украинской противовоздушной обороне придется столкнуться с нехваткой времени для перезарядки своих систем.
Жданов отмечает, что основная сложность для ПВО заключается в том, что сложно отражать атаки, когда множество целей прилетают одновременно с разных направлений.
В такой ситуации операторам приходится сопровождать множество целей, что гораздо сложнее, чем отражать последовательные волны атак, даже если они идут с нескольких направлений.
"В ближайшее время возможна кратковременная пауза. Россия может учитывать международную реакцию на свои действия, а также связана с созывом внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу незаконных поставок оружия Украине. Это заседание состоится 30 августа, и Россия может использовать паузу для подготовки к следующей атаке" - рассказал эксперт.
Жданов также подчеркнул, что российская армия тщательно подготовила свои силы для предыдущего атаки, что можно рассматривать как "премьерное выступление". В будущем противник может повторять подобные массированные удары столько раз, сколько это будет необходимо по мнению командования.
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