Сейчас фланги у россиян не укреплены, они слишком вытянулись, что с военной точки зрения опасно.

На Покровском направлении происходят серьезные боевые действия, и ситуация в поле боя становится все более критической. Командование, отвечающее за это направление, теряет контроль над событиями, что отмечается в потере нескольких населенных пунктов почти каждый день.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан поделился, что враг смог взять ключевую высоту перед Покровском, что усугубляет ситуацию для украинских сил. Враг также продвигается к Селидово.

"Толку оставлять на позициях бойцов, у которых нечем отстреливаться, нет. Понятно, что их отводят, потому что, если идет отход, то это управляемый отход из-за невозможности удерживать определенные рубежи. Если в ближайшие недели не будет нанесен удар по флангам, россияне укрепятся и расширят свои позиции" - поделился эксперт.

Сейчас фланги у россиян не укреплены, они слишком вытянулись, что с военной точки зрения опасно. Если не нанести удар по линиям снабжения, россияне могут выйти в тыл нашим группировкам.

Это станет большой проблемой для наших войск, и в случае прорыва россияне начнут стирать с лица земли город Покровск, где остаются десятки тысяч гражданских, не имеющих возможности выехать.

Таким образом, ситуация может привести к гуманитарной катастрофе и заставит наши войска отходить из Карловки, Курахово и Угледара, что приведет к потере юго-западного Донбасса.

"У нас есть еще немного времени, чтобы нанести фланговый удар, который может отсечь до полусотни тысяч российских войск. Однако, если в ближайшие дни это не будет сделано, россияне укрепят свои фланги, и наши войска будут вынуждены отступать" - добавил Свитан.

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