Сейчас не менее важна необходимость развертывания линии фронта вдоль северной границы Украины с Россией.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что по мере приближения россиян к Покровску, они, вероятно, будут разрушать его так же, как это произошло с Бахмутом и Марьинкой, применяя средства дальнего поражения.

Свитан подчеркнул, что украинским войскам осталось 1,5-2 недели, чтобы остановить продвижение российских сил.

«Вступление противника в уличные бои внутри Покровска замедлит их наступление, но недостаточное обеспечение восточного фронта позволило россиянам осуществить оперативный прорыв вглубь на 50 километров, с шириной вклинения в 15-20 километров. Это создает значительные риски для российских войск, и у ВСУ еще есть шанс остановить этот прорыв, нанося удары по логистическим объектам противника с помощью дальнобойных средств» - делится Свитан.

Однако добавляет, для этого необходимо иметь достаточные силы и ресурсы. Свитан также отметил необходимость развертывания линии фронта вдоль северной границы Украины с Россией. По его мнению, действия на восточном фронте не коррелируются с ситуацией в Курщине.

«ВСУ не должны были покидать северное направление ради защиты востока. Если бы северное направление было укреплено, россияне могли бы попытаться прорваться в сторону Сум или Чернигова, но эти 600 километров границы находились под пограничным контролем, а не в режиме фронта» - поделился эксперт.

Это направление давно следовало бы перевести в режим фронта, создавая необходимые оборонительные сооружения.

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