Масштабные удары по Украине были не случайны. Недавно рф совершила массированную атаку на Украину, используя десятки шахедов и ракет. В Киеве обломки шахедов упали в трех районах, повредив дома и повлекши за собой перебои со светом, в том числе в оставшейся без электроснабжения части Харькова, сообщает генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Россия производит массированные удары по гражданским объектам, пытаясь создать страх и хаос среди населения, особенно с наступлением осени и зимы. Цель этих ударов – заставить людей потребовать прекращения боевых действий и начать переговоры с Россией, но на ее условиях. Враг хочет диктовать условия, используя захваченные территории как средство давления» - делится эксперт.

Украинские военные поразили Курщину, что стало неожиданностью для врага, также заметил Маломуж. Россия, однако, продолжает атаковать Украину, пытаясь вызвать у населения страх и вынудить их выступать за мирные соглашения на условиях Кремля. Однако украинская армия продолжает отражать эти атаки, и враг не может полностью достичь своих целей.

За последние три дня выпущено около 150 ракет, что составляет значительную часть от общего количества. В то же время запасы ракет в России постепенно иссякают, поскольку пополнить их практически невозможно из-за санкций и отсутствия необходимых технологий.

Эксперт заметил, сейчас Россия пытается дезориентировать украинскую ПВО, используя разные типы ракет и дроны для отвлечения внимания. Однако украинские военные уже научились эффективно противодействовать этим атакам. У врага еще есть определенный ресурс для продолжения атак.

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