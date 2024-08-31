Россия постоянно пробивает отдельные направления, такие как Покровское, Торецкое и Краматорское, с целью захвата Донецкой и Луганской областей.

Расширение имеют ли вооруженные силы Украины для этого еще наступательный потенциал, в частности, когда речь идет о возможности прорыва на территорию Белогородской области. Были сообщения о том, что вооруженные силы Украины прорвали границу и пытаются закрепиться.

Местные власти России сообщали об этом, и заместитель директора ЦРУ заявил, что Россия планирует контрнаступление, чтобы вернуть территорию Курской области. Детальнее об этом рассказал генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Россия постоянно пробивает отдельные направления, такие как Покровское, Торецкое и Краматорское, с целью захвата Донецкой и Луганской областей. Это главная задача, которую ставит Путин своим войскам, и даже вступление на территорию Курщины не изменило эту стратегию. Они усугубляют свои огневые возможности и постепенно пробивают по некоторым направлениям, захватывая отдельные населенные пункты» - делится эксперт.

По его словам, у нас идет подготовка к укреплению позиций под Покровском и удержание их, чтобы враг не имел перспективы успеха. Важно также проводить нестандартные операции, контрудары с флангов и защиты в горячих точках, чтобы не допустить активного наступления.

«Россия продвигается медленно, всего на несколько сотен метров, и занимает несколько населённых пунктов. Важно прекратить это нестандартными методами, не только лобовой защитой, которая эффективна, но примитивна. Необходимо действовать асимметрично. Стратегически важно наносить удары по врагу на территории России, уничтожая его ударные группы и альтернативно нанося удары по разным секторам других областей» - заключил Маломуж.

Главная задача – нанесение ударов на оккупированных территориях, где враг не имеет силы для защиты. Это должно быть не как в 2023 году с минными полями и зубами дракона, а там, где действительно враг не готов к таким системам обороны.

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