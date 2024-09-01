С военной точки зрения у нас всё ещё есть время остановить российское продвижение или нанести серьезный фланговый удар.

На вопрос о том, можно ли говорить о том, что ситуация на Донбассе вышла из-под контроля, Сырский отрицал возможность обрушения фронта. Он отметил, что управление вооруженными силами остается полным, хотя есть большой дефицит сил и средств, особенно личного состава.Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал детальнее о ситуации.

«До сих пор никакого обвала фронта нет. У россиян есть так называемый оперативный прорыв, который был прогнозируемым. Они вышли на высоты, особенно Очеретинские, и начали двигаться вдоль этой гряды, особенно по железной дороге. Остановить это движение было очень сложно, но сейчас россияне оказались в ещё более сложной ситуации» - сообщил Свитан.

Эксперт добавил, они растянулись примерно на 50 км по ширине фронта в 15-20 км. Сегодня они смогли зайти в Карловку, выдавив часть нашего гарнизона по левому берегу. С военной точки зрения у нас всё ещё есть время остановить российское продвижение или нанести серьезный фланговый удар в течение полутора-двух недель.

«У россиян может быть серьезный кризис, и у них есть риск понести большие потери. Есть возможность остановить их на нескольких рубежах, таких как Кураховский, Угледарский и Селидовский. Сам Покровск тоже является рубежом, где можно остановить это расползание» - поделился Свитан.

По его словам, если организовать оборону, что, скорее всего, и делает генерал Сирский, то россиянам придётся долго "пережёвывать" Покровск. Это будет даже сложнее, чем ситуация в Бахмуте. Тем более, если подорвать шахты, которые там находятся.

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