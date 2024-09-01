Продвижение российских войск, особенно в районе Покровска, стало заметно замедляться. В этом направлении сейчас выделяются два основных вектора, и вполне вероятно, что оккупанты сосредоточат свои основные усилия на Селидово, стремясь продвинуться от Марьянки вдоль трассы с попыткой прорваться в сторону Сухого Яра, рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

"Пока российские войска не пройдут Селидово, продвижение в сторону Покровска будет маловероятным. Местность в этом районе сложная, с большой промышленной зоной, что позволяет организовывать эффективные фланговые удары, значительно осложняя движение противника" - делится эксперт.

Ситуация на Покровском направлении вызывает особую тревогу в районах Карловки и Невельского. Эксперт считает, что Красногоровка и Мемрик, два населенных пункта, откуда враг, вероятно, попытается прорваться, чтобы перерезать плацдарм Карловка – Невельское, являются ключевыми точками в этом направлении.

Жданов также сообщил, российская армия изменила тактику, сконцентрировала необходимые силы и средства, и есть вероятность, что атака может повториться в ближайшее время.

Основная сложность для ПВО заключается в том, что сложно отражать атаки, когда множество целей прилетают одновременно с разных направлений. В такой ситуации операторам приходится сопровождать множество целей, что гораздо сложнее, чем отражать последовательные волны атак, даже если они идут с нескольких направлений.

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