Число запущенных шахедов и ракет свидетельствует о том, что враг активно готовиться к массированной ракетной атаке.

РФ готовит новые удары по Украине, в частности, по энергетической инфраструктуре. Это может быть частью дуплетной или триплетной атаки, которую враг готовил несколько недель. Например, во время новогодних праздников россияне готовили две волны атак, и сейчас можно ожидать повторных ударов через несколько дней после анализа результатов предыдущих атак, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Нужно быть осторожными и соблюдать меры безопасности, особенно ночью, заметил Свитан.

«Россияне пытаются нанести удары по энергосистеме Украины, в частности, используя высокоточные ракеты. Есть сведения, что они могли выпустить сотню ракет, пытаясь поразить ключевые объекты. Они накопили достаточное количество ракет за последние полгода и могут продолжать атаки, используя к тому же шахеды» - делится эксперт.

Также, по словам Свитана, число запущенных шахедов и ракет свидетельствует о том, что враг активно накапливает силы и может продолжать атаки. Несмотря на договоренности, которые, по некоторым сообщениям, были достигнуты при посредничестве Катара, Россия нарушила их из-за инцидентов в Курской области. Министр энергетики Украины опроверг эти данные, отметив, что Украина не ведет переговоры с террористами.

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