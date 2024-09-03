Недавно стало известно, что ВСУ разбили колонну россиян под Курском. Однако российские официальные источники утверждают, что все под контролем и особых жертв у них нет. В то же время в социальных сетях публикуют видео, где видны последствия атаки. Если россияне уверяют, что все под контролем, такие видео свидетельствуют о другом, подметил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт.

"В составе разбитой техники были мостоукладчики, предположительно предназначавшиеся для установки понтонных переправ. Но наши силы активно контролируют ситуацию, проводят разведку и наносят удары. Это говорит о том, что ситуация в регионе далеко не под контролем России" - заметил эксперт.

Наблюдается попытка успокоить русское население, утверждая, что все в порядке, добавил также Мусиенко. Факт того, что появляются новые разрушенные мосты и неудачные попытки установки понтонных переправ, показывают то, что успокоить граждан не получится. Украинские подразделения успешно сдерживают врага, ослабляя его позиции.

Также, по словам эксперта, враг пытается оттянуть украинские силы, и, возможно, украинским подразделениям придется передислоцироваться для окончательного уничтожения врага на некоторых зонах. В Харьковском регионе враг перемещает группировки по укреплению позиций, но вряд ли они будут использовать широкий спектр атакующих способов.

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