Российские войска будут продолжать попытки прорваться через Покровск, чтобы зайти в тыл украинским позициям.

Россия сосредоточила свои усилия на фронте не на захвате Покровска, а на вытеснении украинского гарнизона из Угледара.

Это стратегически важное направление, которое российские войска пытаются атаковать различными методами, включая лобовые удары. Однако, по мнению военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, у врага задачи сосредоточены не только под Покровском.

"Угледарский выступ является критически важным элементом украинской обороны. От него до Волновахи – несколько десятков километров. Еще ближе находится железнодорожный мост через реку Кальмиус, который соединяет ветку из Ростова с Волновахой, Мариуполем и далее на Токмак и Пологи" - заметил эксперт, добавив, что российские войска будут продолжать попытки прорваться через Покровск, чтобы зайти в тыл украинским позициям.

Также Свитан заметил, оккупанты хотят нас вынудить гарнизон покинуть Угледар. Именно поэтому Угледарская оборона стала приоритетной целью для российской армии.

Ранее эксперт предупредил, рф готовит новые удары по Украине, в частности, по энергетической инфраструктуре. Это может быть частью дуплетной или триплетной атаки, которую враг готовил несколько недель. Например, во время новогодних праздников россияне готовили две волны атак, и сейчас можно ожидать повторных ударов через несколько дней после анализа результатов предыдущих атак

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