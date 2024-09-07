Россия использует корректируемые авиабомбы (КАБ) на расстоянии 60–110 километров от линии фронта. Чтобы противодействовать этому, важно уничтожать самолеты-носители, как в воздухе, так и на земле. Однако, по мнению военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, истребители F-16, авиационные радары и зенитно-ракетные комплексы Patriot — это ключевая триада в борьбе с российскими управляемыми авиабомбами.
"Для борьбы в воздухе, истребители F-16, ракеты Storm Shadow и системы Patriot могут эффективно работать на дальности до 100 километров. Однако необходимо разворачивать такую систему на опасных участках фронта, что требует значительного количества этих видов вооружений и авиационных радаров" - рассказал эксперт, добавив, что сейчас Украина пока не имеет достаточного количества необходимой техники для полного покрытия всех направлений.
Альтернативный вариант — уничтожение российских самолетов на аэродромах. Однако есть сложность: пока США решали, предоставлять ли Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 километров для ударов по российским аэродромам.
Единственным способом достичь российских аэродромов на данный момент является получение крылатых ракет JASSM для F-16, с дальностью до 950 километров.
Россия сосредоточила свои усилия на фронте не на захвате Покровска, а на вытеснении украинского гарнизона из Угледара, также заметил эксперт.
Это стратегически важное направление, которое российские войска пытаются атаковать различными методами, включая лобовые удары.
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