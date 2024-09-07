Сейчас Украина пока не имеет достаточного количества необходимой техники для полного покрытия всех направлений.

Россия использует корректируемые авиабомбы (КАБ) на расстоянии 60–110 километров от линии фронта. Чтобы противодействовать этому, важно уничтожать самолеты-носители, как в воздухе, так и на земле. Однако, по мнению военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, истребители F-16, авиационные радары и зенитно-ракетные комплексы Patriot — это ключевая триада в борьбе с российскими управляемыми авиабомбами.

"Для борьбы в воздухе, истребители F-16, ракеты Storm Shadow и системы Patriot могут эффективно работать на дальности до 100 километров. Однако необходимо разворачивать такую систему на опасных участках фронта, что требует значительного количества этих видов вооружений и авиационных радаров" - рассказал эксперт, добавив, что сейчас Украина пока не имеет достаточного количества необходимой техники для полного покрытия всех направлений.

Альтернативный вариант — уничтожение российских самолетов на аэродромах. Однако есть сложность: пока США решали, предоставлять ли Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 километров для ударов по российским аэродромам.

Единственным способом достичь российских аэродромов на данный момент является получение крылатых ракет JASSM для F-16, с дальностью до 950 километров.

Россия сосредоточила свои усилия на фронте не на захвате Покровска, а на вытеснении украинского гарнизона из Угледара, также заметил эксперт.

Это стратегически важное направление, которое российские войска пытаются атаковать различными методами, включая лобовые удары.

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