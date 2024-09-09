Вражеские силы отчаянно пытаются продвинуться в сторону Покровска, но пока эти попытки выглядят маловероятными. В связи с этим оккупанты изменили тактику и выбрали новое направление для усиленных атак. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал эти планы россиян.

"На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, но есть и положительные новости. Основные столкновения сейчас сосредоточены в районах Селидово и Галициновки. Там украинские защитники смогли остановить продвижение противника и вернуть некоторые позиции" - заметил эксперт.

После этого он прогнозирует, что, упершись в Покровск, враг попытается расширить фланги. Линия обороны Покровск – Мирноград, с плотной застройкой и промышленными объектами, является достаточно устойчивой. Поэтому россияне делают попытки продвигаться южнее.

Также Свитан заметил, пока лесные зоны прикрывают оккупантов, но когда листья опадут, "Драконы" смогут эффективно уничтожать укрепления врага в посадках.

"Сам дрон сложно сбить, и его использование способствует зачистке вражеских позиций. Особенно это актуально для степей Приазовья, где оккупанты часто скрываются в лесополосах, особенно в зимний период", - делится Свитан.

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