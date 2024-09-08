ВСУ готовятся к спланированному удару по важной цели оккупантов. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что это всегда так делается: сначала идет разведка боем, так называемая разведка разного уровня.

"По-другому не получится. Разведка боем определяет алгоритмы отработки системы безопасности противника, затем применяются некоторые механизмы ее вскрытия. После удара по Новороссийскому терминалу, русскому Черноморскому флоту ничего не останется делать в Черном море" - поделился эксперт.

Далее он отметил, если новороссийский нефтяной терминал будет уничтожен, это будет удар по российским нефтяным долларам, что фактически приведет к наполовину прекращению поступления валюты в российскую казну.

Это, в свою очередь, не позволит российскому руководству закупать технику, боеприпасы, рекрутов, потому что у них до сих пор формирование идет с помощью финансовых механизмов.

В то же время враг пытается давить на Кураховский и Угледарский гарнизоны, являющиеся для него серьезным препятствием.

Российские войска стремятся охватить территорию с выходом на Покровск с востока, а также прорваться с юга - со стороны Старомайорска и Урожайного. Кроме того, они планируют окружить Угледар, используя меньшие тактические клещи.

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