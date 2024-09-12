Сейчас тактика ВСУ базируется на маневренных боях, что обеспечивает значительное преимущество.

Украинские силы продолжают активно переносить боевые действия на территорию страны-агрессора. В Белгороде системы ПВО сталкиваются с трудностями в перехвате всех целей, о чем детальнее рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Свитан напомнил о недавних ударах Вооруженных Сил Украины по третьему мосту врага через реку Сейм в Курской области. Мост был поврежден и выведен из строя. Свитан предположил, что для этого использовались ракеты Himars, которые достигли цели с высокой точностью — отклонение не превышало полутора-два метра.

"Хотя мост был серьезно поврежден, для его полного уничтожения потребуется использование авиабомб, которые обладают боевой частью до 250 килограммов, в отличие от ракет Himars, чей заряд составляет 90 килограммов" - заметил эксперт и добавил, что постепенно все пути для продвижения или отступления россиян там будут закрыты.

Что касается тактики ВСУ в Курской области, Свитан отметил, что она базируется на маневренных боях, что обеспечивает значительное преимущество.

"Эта стратегия не позволяет противнику создать стабильные оборонительные линии и затрудняет использование российскими КАБами точных ударов. Постоянное изменение позиций украинских войск не позволяет врагу эффективно использовать авиационное оружие для нанесения ударов" - добавил Свитан.

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