Противнику не удалось продвинуться к Покровску, а над Нью-Йорком теперь развивается украинский флаг. О ситуации на передовой высказался военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В интернете появились видео, на которых 53-я отдельная механизированная бригада вывешивает украинский флаг в Нью-Йорке. Это действие стало опровержением ложных заявлений врага о захвате этого населенного пункта в Донецкой области.

"Наши защитники успешно выполнили свою боевую задачу, освободив группу бойцов, которая находилась в полном окружении на территории фенольного завода. На данный момент часть Нью-Йорка контролируется как украинскими, так и вражескими силами, но ситуация постепенно изменяется в пользу именно наших бойцов" - поделился эксперт.

Он добавил также, что причина такой динамики заключается в том, что противнику пришлось перебросить части своих подразделений с Торецкого и Часово Ярского направлений на Курщину.

Также большое продвижение российской армии действительно приостановлено под Покровском.

"Примерно неделю назад россияне прекратили наступление, и на некоторых позициях ВСУ удалось улучшить свои позиции. Благодаря новым бригадам украинские силы вернули под контроль некоторые серые зоны" – рассказал ранее Свитан.

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