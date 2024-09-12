Из глубокого тыла россии прибыло несколько тысяч военных, чтобы вытеснить Силы обороны за пределы реки Оскол.

Ситуация на линии соприкосновения в Харьковской области осложнена, поскольку противник направляет туда новые силы, а не только на Курский фронт, о чем в этот раз рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

У врага в Харьковской области несколько основных целей. Ведутся боевые действия вблизи Липцев и Волчанска в направлении на Харьков.

"Российские войска стремятся продвигаться в сторону Купянска. И текущие действия противника в этом направлении напоминают наступление, которое происходит вблизи Покровска. Со стороны Сватово враг пытается продвинуться к Купянск-Узловой" - заметил эксперт.

По его информации, Третья отдельная штурмовая бригада в настоящее время выполняет боевые задачи на Харьковском направлении. Недавно они освободили определенные территории, однако Россия снова пытается захватить их.

Свитан также подчеркнул, что из глубокого тыла россии прибыло несколько тысяч дополнительных сил, чтобы вытеснить Силы обороны за пределы реки Оскол.

Ранее он заметил, наши силы продолжают активно переносить боевые действия на территорию страны-агрессора. В Белгороде системы ПВО сталкиваются с трудностями в перехвате всех целей.

Свитан напомнил о недавних ударах Вооруженных Сил Украины по третьему мосту врага через реку Сейм в Курской области. Мост был поврежден и выведен из строя. Свитан предположил, что для этого использовались ракеты Himars, которые достигли цели с высокой точностью — отклонение не превышало полутора-два метра.

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