Чем шире фронт, тем меньше плотность российской техники на каждом километре. Именно по этой причине началась Курская операция, сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Свитан подчеркнул, что оптимальным было бы также расширить операции на территории Белгородской и Брянской областей, а также активизировать действия на левом берегу Днепра. Расширение фронта ускорит истощение запасов российской бронетехники и артиллерии советского производства.

"Однако полностью оставить Россию без техники невозможно, так как они продолжают производить военное оборудование. Для того чтобы окончательно лишить противника военной мощи, необходимо наносить удары по российским заводам, производящим боевые машины, в частности по "Уралвагонзаводу"" - уточнил эксперт.

Свитан также напомнил, что россияне ранее исчерпали свои складские запасы боеприпасов. В настоящее время Россия производит около 5000–7000 снарядов в сутки, а дополнительные 3000–4000 предоставляют Северная Корея, Иран и Китай. Таким образом, у российских войск ежедневно имеется около 10 000 боеприпасов.

Что касается тактики ВСУ в Курской области, Свитан отметил, что она базируется на маневренных боях, что обеспечивает значительное преимущество. Стратегия не позволяет противнику создать стабильные оборонительные линии и затрудняет использование российскими КАБами точных ударов.

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