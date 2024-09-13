Украинские Силы обороны уже более месяца удерживают часть Курской области РФ, что заставило российские войска активизировать штурмовые действия в Глушковском районе. Об этом сообщил военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, российские силы пытаются переправиться через реку Сейм, чтобы не допустить вытеснения за водную преграду, поскольку понимают, что в таком случае ВСУ смогут удерживать позиции вдоль реки, используя значительно меньшие силы.

"Удержание флангов вдоль реки дает украинским войскам возможность прикрывать свои позиции с минимальными ресурсами. Россияне, втягиваясь в бои и переправляясь через Сейм, попадают в своего рода оперативный "котел", что создает для ВСУ благоприятные условия для контроля на этом направлении" - заметил эксперт.

Такой подход заставляет врага действовать в условиях, которые выгодны украинской армии, считает Свитан.

Ранее он заметил, у врага в Харьковской области несколько основных целей. Ведутся боевые действия вблизи Липцев и Волчанска в направлении на Харьков.

"Российские войска стремятся продвигаться в сторону Купянска. И текущие действия противника в этом направлении напоминают наступление, которое происходит вблизи Покровска. Со стороны Сватово враг пытается продвинуться к Купянск-Узловой" - заметил эксперт.

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