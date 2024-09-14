Противник будет пытаться усилить давление в районах Украинского и Селидово, стремясь создать окружение.

Украинские вооруженные силы успешно остановили продвижение российских войск на Покровском направлении, которое сейчас находится на расстоянии около десяти километров от Покровска. Оккупанты продолжают пытаться усилить давление в других районах. Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"На Покровское направление была переброшена 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг", благодаря чему украинские войска смогли эффективно противодействовать наступлению противника. Мы остановили быстрое продвижение врага буквально в десятке километров от Покровска, но оккупанты начали наступление в сторону Курахово", — отметил он.

По словам Свитана, противник будет пытаться усилить давление в районах Украинского и Селидово, стремясь создать окружение в районе Курахово. Однако врага можно эффективно нейтрализовать с помощью артиллерии. Также артиллерия может активно поддерживать действия со стороны Угледара и Курахового.

Ранее он заметил, на Донбассе украинские силы уже утратили первую линию обороны, которая проходила через населенные пункты Волноваха, Марьинка, Пески и Авдеевка. Вторая линия обороны выстроена вдоль Очеретино, Карловки, Курахово и Угледара, включая Невельское, Водяное и шахту "Южнодонбасская".

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