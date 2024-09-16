Есть простое и важное стратегическое решение для усиления украинской обороны на Донбассе, считает эксперт.

Нужно задействовать около 100 тысяч бойцов из состава Национальной гвардии, Национальной полиции и ТЦК для активного участия на Донбассе. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Это касается 50-60 тысяч бойцов, которые смогут активно поддерживать армию на восточном направлении. Около 30% полицейских уже принимают участие в боевых действиях, но их необходимо официально провести через ВСУ для обеспечения более скоординированных и эффективных действий" - заметил эксперт, добавив, что данное усиление действительно помогло бы укрепить зоновые участки фронта на Донбассе.

Что касается ТЦК, Свитан подчеркнул необходимость пересмотра их роли, так как под их управлением на фронт отправляются немотивированные бойцы, которые часто покидают позиции или сдаются в плен.

Свитан добавил, ситуация на линии соприкосновения в Харьковской области осложнена, поскольку противник направляет туда новые силы, а не только на Курский фронт.

"Российские войска стремятся продвигаться в сторону Купянска. И текущие действия противника в этом направлении напоминают наступление, которое происходит вблизи Покровска. Со стороны Сватово враг пытается продвинуться к Купянск-Узловой" - заметил эксперт.

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