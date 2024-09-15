Одной из ключевых целей россиян остаётся захват Покровска, но их намерения гораздо масштабнее. Продвижение войск происходит с учётом более глобальных планов, которые могут повлиять на ход войны в ближайшие месяцы, рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Несмотря на успехи, продвижение даётся россиянам нелегко. По данным Генерального штаба ВСУ, российская армия ежедневно теряет минимум тысячу солдат, а также значительное количество техники. Однако даже такие серьёзные потери не останавливают оккупационные силы от дальнейших попыток захвата территорий" - делится эксперт.

Возможно, россияне намеренно ускоряют захват новых территорий до определённого срока. Это может быть связано с возможными мирными переговорами, которые активно обсуждаются как на Западе, предположил Свитан.

"Ситуация под Угледаром остаётся крайне сложной. В районе Торецка обстановка более стабильная, но штурмы продолжаются. Вблизи Селидово украинским силам удалось немного отбить позиции у россиян" - добавил эксперт.

Ранее он сообщил, что на Покровское направление была переброшена 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг", благодаря чему украинские войска смогли эффективно противодействовать наступлению противника. Мы остановили быстрое продвижение врага буквально в десятке километров от Покровска, но оккупанты начали наступление в сторону Курахово

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