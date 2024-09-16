Перехват крайне затруднителен, поскольку время полета на короткое расстояние может составлять всего одну минуту.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан напомнил, что рф получила несколько сотен баллистических ракет от Ирана, что существенно осложняет ситуацию на фронте. Хотя эти ракеты не окажут решающего влияния на ход боевых действий из-за относительно небольшого числа по сравнению с имеющимися 5000 ракетами к С-300, существует вероятность, что поставки продолжатся.

"Основная угроза заключается в том, что эти ракеты могут поражать цели на глубине 50-70 километров от линии фронта. Это ставит под удар крупные города, такие как Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье, а также объекты инфраструктуры на этой территории" - добавил эксперт.

Как отметил Свитан, перехват крайне затруднителен, поскольку время полета на короткое расстояние может составлять всего одну минуту. Самый эффективный способ борьбы – это уничтожение пусковых установок, что позволит минимизировать количество потенциальных ударов по украинским городам.

Свитан ранее подчеркнул, что оптимальным вариантом сейчас было бы также расширить операции на территории Белгородской и Брянской областей, а также активизировать действия на левом берегу Днепра. Расширение фронта ускорит истощение запасов российской бронетехники и артиллерии советского производства.

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