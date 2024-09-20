Маневровые бои, которые происходят в Курской области, проводятся без укрепленных позиций.

Новая тактика ВСУ в Курской области включает быстрое движение и окружение российских сил.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан объяснил, что украинская армия применяет новую стратегию, направленную на быстрое передвижение и создание окружения для российских войск.

"Если наступающие украинские подразделения на северо-востоке от Нового Пути объединятся с другими украинскими силами, это может привести к окружению тысяч российских солдат между украинскими позициями и границей", - заявил Свитан и добавил, что недавно в Курской области была объявлена обязательная эвакуация из Рыльского и Хомутовского районов. Это свидетельствует о продолжении украинской операции.

По словам Романа Свитана, стратегическая цель любой оборонительной армии — уничтожение наступающей армии противника. Маневровые бои, которые происходят в Курской области, проводятся без укрепленных позиций, что позволяет украинским войскам эффективно атаковать и перерезать логистические цепи противника.

Наши войска сосредоточены на операциях, которые вынуждают россиян перебрасывать резервы с восточного фронта, а также на маневровых боях, целью которых является перерезание логистических путей врага.

"Оптимальный вариант — продвижение в сторону Глушково, что позволит "рассечь" оперативное окружение и создать две окруженные группировки — на западе в районе Теткино и на востоке в районе Снагости", - заключил эксперт.

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