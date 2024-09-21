Ситуация вокруг поставок оружия для ударов в глубь россии становится все более напряженной на фоне активных боевых действий в Украине.

Украина активно требует у своих западных партнеров, в частности в США, предоставить более мощное оружие для осуществления глубоких ударов по российским позициям.

Как отмечают западные эксперты, сегодня концепция "дальнобойного" оружия значительно трансформировалась. Если раньше к ней относили только стандартную артиллерию, то теперь речь идет о новых возможностях.

Сначала США послали Украине 155-миллиметровые гаубицы, способные поражать цели на расстоянии до 40 км. Однако со временем эти возможности стали недостаточными. В настоящее время Украине доступны реактивные системы HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 84 км, но это также не удовлетворяет растущие амбиции ВСУ.

Среди возможных поставок обсуждаются тактические баллистические ракеты ATACMS, которые могут достигать расстояния до 300 км. Хотя вопрос предоставления средне- и дальнобойных ракет, таких как Tomahawk, остается открытым, военные эксперты отмечают, что это оружие способно поражать цели на расстоянии до 2500 км.

Также обсуждается возможность поставок крылатых ракет JASSM, имеющих дальность до 1000 км. В то же время межконтинентальные баллистические ракеты США, хотя и имеют значительный радиус действия, не могут быть предоставлены Украине из-за их ядерного потенциала.

Таким образом, хотя спрос на "дальнобойное" оружие растет, реальные возможности поставки от США пока ограничены.

Источник: nytimes .

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