На Харьковщине, несмотря на сложные бои, ВСУ удалось взять инициативу.

Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор заметил, российские войска пытались продвинуться в районе Липцев, но в результате остались без логистической поддержки, что значительно усложняет их дальнейшую деятельность на этом участке фронта.

"Нашим военным удалось перервать логистические цепочки оккупантов у Липцев. Этого удалось достичь благодаря эффективной работе украинской артиллерии и дронов. Беспилотные летательные аппараты Украины достигли хорошего уровня технологического развития, способны работать на расстоянии 40-60 километров и уничтожать как автомобильную, так и железнодорожную логистику врага" - заметил эксперт.

По его словам, благодаря активным действиям ВСУ российские войска вынуждены переходить к обороне в районе Липцев. А атаки россиян в этом районе могут сохраниться еще на полтора-два месяца, поэтому они начали занимать оборонительные позиции, готовясь к длительному удержанию рубежей.

"Сложная ситуация продолжает оставаться в районе Волчанска, где оккупанты еще пытаются продвигаться, однако и здесь есть позитивная динамика на пользу наших бойцов. ЗСУ продолжают восстанавливать свои позиции, укрепляя оборону и проводя контрнаступательные действия. Там они держатся" - высказался эксперт.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.