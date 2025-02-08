В ночь на субботу, 8 февраля, воздушную тревогу объявляли во многих областях Украины из-за угрозы ударных беспилотников.

В частности, в столице Украины раздавались взрывы, работала ПВО.

Оккупанты запустили по Украине в ночь на субботу, 8 февраля, больше сотни дронов.

139 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

ПВО сбила 67 дронов, сообщили Воздушные силы ВСУ. 71 российский дрон-имитатор был локально потерян.

ПВО работала в 14 областях Украины: Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской.

В результате вражеской атаки фиксируются повреждения в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Киевской областях, сообщают Воздушные силы.

В Херсонской области в течение суток из-за российской агрессии погиб человек, еще пять человек пострадали.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, противник разрушил две многоэтажки и семь частных домов.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и семь частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственное сооружение и частный автомобиль", - говорится в сообщении.

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