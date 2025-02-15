Россияне в телеграмм-каналах сообщали, что ПВО РФ якобы сбивает неизвестные дроны в районе местных нефтебаз (НПЗ), передает Politeka.net.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Телеграмм-канал SHOT информирует, что по словам местных жителей, взрывы начались примерно в 03:15 по местному времени.

Параллельно местные писали о ярких вспышках в небе и утверждали, что система противовоздушной обороны якобы уничтожала дроны на подлете к местному НПЗ в Красноармейском районе.

Звуки взрывов были слышны в Кировском районе города и в населенном пункте Краснослободск.

Как передает Политека, в соцсетях было опубликовано видео, где явно слышен один из мощных взрывов в Волгограде.

SHOT позже добавил, что над городом прогремело более 15 взрывов, которые не прекращались в течение 45 минут.