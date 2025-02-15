Россияне в телеграмм-каналах сообщали, что ПВО РФ якобы сбивает неизвестные дроны в районе местных нефтебаз (НПЗ), передает Politeka.net.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Телеграмм-канал SHOT информирует, что по словам местных жителей, взрывы начались примерно в 03:15 по местному времени.
Параллельно местные писали о ярких вспышках в небе и утверждали, что система противовоздушной обороны якобы уничтожала дроны на подлете к местному НПЗ в Красноармейском районе.
Звуки взрывов были слышны в Кировском районе города и в населенном пункте Краснослободск.
Как передает Политека, в соцсетях было опубликовано видео, где явно слышен один из мощных взрывов в Волгограде.
SHOT позже добавил, что над городом прогремело более 15 взрывов, которые не прекращались в течение 45 минут.
Кроме того, утром, 15 января, дроны атаковали Калужскую область России, в результате атаки на территории промышленного предприятия в Дзержинской области вспыхнул пожар.
По словам очевидцев, как пишет SHOT, около шести часов утра в регионе было слышно около 4-5 взрывов и стрельбу.
Известно, что из-за атаки загорелся промышленный объект, однако точный населенный пункт, где это произошло, в России не называют.
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