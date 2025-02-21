Вражеская армия в ночь на 21 февраля запустила по Украине 160 дронов, враг атаковал баллистическими ракетами Одесскую область, передает Politeka.net.
Как передает Политека, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне запустили 160 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов по пяти направлениям
Ударные дроны снова атаковали Киевщину, тревога в области продолжалась почти всю ночь.
В Бучанском и Обуховском районах были повреждены линии электропередач, а в Бориспольском районе повреждена крыша частного дома.
Пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено.
Из-за вражеской атаки в Бучанском и Обуховском районах были повреждены линии электропередач, электроснабжение возобновлено.
Ночью и утром оккупанты обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.
Зафиксировано три взрыва, обстрелы подверглись Великописаревской и Эсманьской общинам.
В Херсонской области в результате российского обстрела есть жертвы и пострадавшие, поврежден газовый распределитель, микроавтобус и частное авто.
В результате российской агрессии два человека погибли, еще два получили ранения.
Россияне обстреляли Днепропетровщину, вражескую атаку пережила Марганецкая община Никопольщины.
Россияне били из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.
Также оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами.
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Напомним, Politeka ранее писала, что Россия избивала "Калибрамы" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки.
Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.
Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.