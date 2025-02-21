Вражеская армия в ночь на 21 февраля запустила по Украине 160 дронов, враг атаковал баллистическими ракетами Одесскую область, передает Politeka.net.

Как передает Политека, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне запустили 160 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов по пяти направлениям

Ударные дроны снова атаковали Киевщину, тревога в области продолжалась почти всю ночь.

В Бучанском и Обуховском районах были повреждены линии электропередач, а в Бориспольском районе повреждена крыша частного дома.

Пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено.

Из-за вражеской атаки в Бучанском и Обуховском районах были повреждены линии электропередач, электроснабжение возобновлено.

Ночью и утром оккупанты обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.

Зафиксировано три взрыва, обстрелы подверглись Великописаревской и Эсманьской общинам.

В Херсонской области в результате российского обстрела есть жертвы и пострадавшие, поврежден газовый распределитель, микроавтобус и частное авто.

В результате российской агрессии два человека погибли, еще два получили ранения.

Россияне обстреляли Днепропетровщину, вражескую атаку пережила Марганецкая община Никопольщины.

Россияне били из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Также оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами.

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Напомним, Politeka ранее писала, что Россия избивала "Калибрамы" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.