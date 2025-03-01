В ночь на 1 марта вражеские силы нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области, передает Politeka.net.
Враг нанес 9 ударов в разных районах города, по предварительным данным, пострадало 12 человек, сообщает пресс-служба ГСЧС и Харьковская областная прокуратура, передает Политека.
"Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, среди них – 56 пациентов и ребенок", – говорится в сообщении.
Россия атаковала Одесскую область ударными дронами, в результате вражеского обстрела погиб человек, еще три человека пострадали, повреждены здания и транспорт.
Российские войска совершили атаку на Одесскую область ударными дронами. В результате удара погиб 41-летний мужчина, еще три человека получили ранения и были госпитализированы.
В ночь на 1 марта россияне атаковали дронами Киевскую область, есть повреждения в трех районах.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашник.
"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - сообщил Калашник.
Пострадавших в рещультате вражеской атаки нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, повреждения фиксируются в трех районах области.
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