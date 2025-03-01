Российская армия нанесла массированный обстрел Харьковской, Одесской, Киевской областей с использованием ударных дронов, известно о погибших и раненых.

В ночь на 1 марта вражеские силы нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области, передает Politeka.net.

Враг нанес 9 ударов в разных районах города, по предварительным данным, пострадало 12 человек, сообщает пресс-служба ГСЧС и Харьковская областная прокуратура, передает Политека.

"Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, среди них – 56 пациентов и ребенок", – говорится в сообщении.

Россия атаковала Одесскую область ударными дронами, в результате вражеского обстрела погиб человек, еще три человека пострадали, повреждены здания и транспорт.

Российские войска совершили атаку на Одесскую область ударными дронами. В результате удара погиб 41-летний мужчина, еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

В ночь на 1 марта россияне атаковали дронами Киевскую область, есть повреждения в трех районах.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашник.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - сообщил Калашник.

Пострадавших в рещультате вражеской атаки нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, повреждения фиксируются в трех районах области.

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