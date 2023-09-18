Государство рискует потерять 1,4 млрд грн, принадлежащих компании "Украинские энергетические машины" (ранее – "Турбоатом"). Эти средства "застряли" на счетах обанкротившегося "Мегабанка", принадлежащего гендиректору госкомпании Виктору Субботину.

Так произошло из-за того, что все финансовые операции Турбоатома Субботин проводил через счета в Мегабанке. Поэтому, когда в июне 2022 года НБУ объявил банк неплатежеспособным, на его счетах застряли 1,4 млрд грн Турбоатома, сообщил политический эксперт Тарас Загородний.

Пишет сайт UW.

Активы обанкротившегося Мегабанка пытался продать Фонд гарантирования вкладов. Речь шла о праве требований по 105 кредитным договорам, обеспеченным жилой и коммерческой недвижимостью, в частности кинотеатром и элеватором в Харькове и области. Но предложение не заинтересовало ни одного покупателя – несмотря на снижение стоимости лота с 2,2 млрд грн до 436,7 млн ​​грн, то есть почти в 5 раз.

“Поскольку долги банка планируют распродать, с большой вероятностью государство может потерять всю эту сумму, – отмечает Загородний. – Теоретически Субботин должен бояться расследований и судебных дел, но он продолжает хозяйствовать в Турбоатоме. Еще устраивает на работу знакомых. По данным СМИ, Субботин протягивает в наблюдательный совет Марка Беккера, с которым вместе работал в обанкротившемся "Мегабанке". Фактически получается, что Субботин трудоустраивает подельника в государственную компанию”.

По мнению эксперта, ситуация выглядит подозрительно, хотя, конечно, до решения суда невозможно утверждать, виноват ли Субботин. Поэтому Загородний попросил правоохранительные органы обратить внимание на приведенные факты.





